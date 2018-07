Flamengo recorre à CAS para reverter punição do STJD no Brasileirão

RIO - O Flamengo resolveu recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) para contestar a punição aplicada ao clube em dezembro do ano passado, quando o time foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda de quatro pontos no Campeonato Brasileiro pela suposta escalação irregular do lateral-esquerdo André Santos na rodada final da competição, contra o Cruzeiro, no Maracanã.

O clube carioca confirmou, por meio de sua assessoria, que um documento foi enviado à sede da CAS, na Suíça, onde a última instância esportiva irá analisar a posição flamenguista neste caso. No fim do ano passado, quando teve o seu recurso contra punição negado em julgamento no Pleno do STJD, o departamento jurídico do time já havia adiantado que poderia recorrer ao principal tribunal esportivo mundial para tentar reverter a punição.

O Flamengo ainda não divulgou oficialmente o teor do documento enviado à CAS, mas certamente o clube voltará a alegar que não foi informado pela CBF sobre a suspensão de André Santos antes da partida contra o Cruzeiro. O clube também defende que o jogador já havia cumprido suspensão automática em duelo contra o Vitória, após ter sido expulso no confronto de volta da final da Copa do Brasil, diante do Atlético-PR, no Maracanã.

O STJD puniu o Flamengo pelo fato de não ter considerado o confronto diante do Vitória, o primeiro após o término da Copa do Brasil, como válido para cumprimento da suspensão. O tribunal alega que, se tratar de uma competição diferente (Campeonato Brasileiro), é preciso esperar o caso ir a julgamento para ela ter validade. Desta forma, ele não poderia ter encarado o Cruzeiro, na ótica do STJD.

Por causa da punição aplicada pelo STJD, o Flamengo caiu da 11ª para a 16ª posição do Brasileirão, terminando a competição logo acima da zona de rebaixamento da tabela.