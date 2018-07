Flamengo recua e baixa ingressos para jogo contra Cruzeiro Preocupado com a dura missão de bater o Cruzeiro na Copa do Brasil, a diretoria do Flamengo decidiu recuar no seu planejamento e baixou o valor dos ingressos para o jogo da volta contra os mineiros, na próxima quarta-feira, no Maracanã. O duelo vale vaga nas quartas de final da competição nacional. O Cruzeiro venceu a ida por 2 a 1, em casa.