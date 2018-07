Flamengo reforça marcação para enfrentar Portuguesa

As equipes estão separadas por um ponto (a Lusa está na frente, com 37 a 36). Sem nada a ganhar e com muito a perder, o técnico Dorival Júnior vai apelar para o máximo de cautela para o duelo contra a Portuguesa, que também ainda precisa atingir a pontuação para garantir a permanência na Série A. Será com três volantes que o Flamengo vai buscar os três pontos do alívio.

No treino tático de terça-feira, no Ninho do Urubu, que contou com a participação do atacante Adriano entre os reservas, Dorival Júnior armou o meio-de-campo com Airton, Amaral e Renato, barrando Ibson. Os dois primeiros são os típicos cabeças de área de combate e choque, enquanto Renato volta na vaga aberta pela lesão muscular de Leonardo Moura.

"Para o sistema defensivo é sempre bom ter dois jogadores mais na proteção. Vai dar mais tranquilidade, diminuir as jogadas de mano a mano", analisou o zagueiro Renato Santos. "O Dorival corrigiu alguns detalhes, mas nós, jogadores, também temos que nos comunicar mais."

Com base na defesa, portanto, o Flamengo vai tentar interromper a série de quatro jogos sem vitórias e somar pontos que o ajude a derrubar o fardo de ser a pior equipe do segundo turno do Brasileirão (apenas sete pontos somados). "Amaral e Airton são bons marcadores, dão uma certa tranquilidade e facilitam na saída de bola da equipe", disse o lateral-esquerdo Ramon, em referência ao trabalho a ser feito por ele e Luiz Antônio, improvisado no lado direito em substituição ao suspenso Wellington Silva.