Flamengo renova com atacante Rafinha, de 19 anos O Flamengo acertou nesta quarta-feira a renovação do contrato do atacante Rafinha, destaque do time neste primeiro turno do Campeonato Carioca. O jovem de 19 anos jogará pelas próximas cinco temporadas no clube, até 2017. O acordo prevê uma multa de 50 milhões de euros para o exterior e R$ 23 milhões para o mercado brasileiro.