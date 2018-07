Flamengo renova com promessa campeã da Copa São Paulo

A diretoria do Flamengo acertou nesta sexta-feira a renovação contratual de mais uma de suas promessas da base. Um dos destaques do título da Copa São Paulo do início deste ano, o meia Lucas Paquetá, de apenas 18 anos, foi procurado, recebeu uma valorização e assinou novo vínculo até 2020.

"Fico muito feliz pela confiança do clube. Espero poder trabalhar bastante agora na equipe profissional, buscar meu espaço a cada dia e dar muita alegria para a nação rubro-negra. São dez anos de clube, passei por momentos bons e ruins, mas o Flamengo sempre teve um plano para mim até chegar nesse momento, de poder ser usado pelo professor (Muricy) na equipe profissional. Agora é continuar trabalhando, com calma, dentro do planejamento do clube, para dar tudo certo", declarou.

Paquetá foi um dos atletas promovidos pelo Flamengo ao profissional após o título da Copa São Paulo. Assim como ele, o zagueiro Léo Duarte e o meia-atacante Matheus Sávio também subiram para o time principal e tiveram os contratos renovados.

"É diferente estar no meio dos jogadores da equipe principal. A gente sempre tem esse sonho e de repente está entre eles. Todos me acolheram muito bem, me chamaram para perto, me incentivaram. Estou muito feliz pela oportunidade", comentou Paquetá.