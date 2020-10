Flamengo renova contrato com o lateral esquerdo Ramon até 2025

O Flamengo renovou o contrato do lateral-esquerdo Ramon, de 19 anos. Ele foi utilizado como peça de reposição nos jogos contra o Independiente del Valle, pela Libertadores, e Palmeiras, válido pelo Brasileirão. Sua função foi cobrir o experiente jogador Filipe Luís, que estava fora, com covid-19. Agora, o jovem atleta possui vínculo com o time até o fim de 2025.

Ramon foi integrado ao elenco profissional do Flamengo no início do ano. O português Jorge Jesus foi quem fez sua transição para o time profissional. Em junho, o atleta foi sondado pelo clubes espanhóis Valladolid e Getafe e pelo português Benfica. No entanto, não houve proposta concreta para tirá-lo da Gávea.

Nos últimos anos, o Flamengo tem revelado nomes promissores em sua base. Fazem parte da safra recente: Vinícius Júnior, Reinier, Lucas Paquetá, Léo Duarte e Jean Lucas. Ramon já parece ter caído nas graças da torcida e pinta como um possível substituto para Filipe Luís no futuro.

O Flamengo volta a entrar em campo nesta quarta-feira, diante do Sport. O jogo acontece no Maracanã e é válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Os últimos resultados da equipe são satisfatórios e parecem ter superado os tropeços iniciais do comandante Domènec Torrent. O clube da Gávea ocupa a quarta colocação na tabela, com 21 pontos.