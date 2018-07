Flamengo renova contrato do técnico Jayme de Almeida

RIO - O Flamengo anunciou oficialmente nesta quinta-feira que acertou a renovação do contrato do técnico Jayme de Almeida. O comandante ficou muito valorizado depois de levar o time ao título da Copa do Brasil, e agora acabou tendo a sua continuidade confirmada para a temporada na qual o clube voltará a disputar a Copa Libertadores. A informação da renovação de contrato foi confirmada no perfil oficial do clube no Twitter.

Porém, o Flamengo ainda não informou o tempo do novo compromisso firmado com o treinador. Detalhes do acordo serão anunciados ainda nesta tarde. Garantido para 2014, Jayme assumiu interinamente o lugar de Mano Menezes depois de o ex-comandante da seleção brasileira ter pedido demissão de forma surpreendente logo após uma derrota por 4 a 2 para o Atlético-PR, no Maracanã, em 19 de setembro.

Uma semana depois, o técnico foi efetivado no cargo e teve êxito ao livrar o time do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e ao buscar o título da Copa do Brasil, o que antes parecia improvável. Ao todo, ele comandou a equipe em 22 jogos, com 11 vitórias, seis empates e cinco derrotas. Antes de ganhar prestígio como treinador efetivo, Jayme exercia desde 2010 a função de auxiliar-técnico permanente no Flamengo, que também confirmou nesta quinta a continuidade de Cantareli, auxiliar do atual comandante flamenguista, para a próxima temporada.

Agora de contrato renovado, Jayme dirigirá o Flamengo pela última vez em 2013 no jogo deste sábado, contra o campeão Cruzeiro, às 19 horas, no Maracanã, pela rodada final do Brasileirão. Sem mais objetivos a buscar na competição, na qual ocupa a 11ª posição, o time carioca lutará apenas para fechar o ano com uma vitória para presentear os seus torcedores.