Flamengo renova contrato do volante Márcio Araújo

Um dia após apresentar Rodrigo Caetano como seu novo diretor executivo de futebol, o Flamengo já começou a definir o elenco para a próxima temporada. Nesta quarta-feira, o clube acertou a renovação contratual do volante Márcio Araújo, além de avançar nas negociações com dois jogadores do Grêmio.

O lateral-direito Pará foi informado na terça-feira que não terá seu vínculo renovado pelo clube gaúcho. Assim, ele ficou mais próximo de se transferir para a Gávea. Outro jogador do elenco gremista que deverá vestir a camisa do Flamengo na próxima temporada é o meia Matheus Biteco.

As negociações deverão ser confirmadas nos próximos dias, ambas sem custos para o clube carioca. Isso porque os jogadores serão transferidos para abater uma antiga dívida do Grêmio com o Flamengo, referentes a uma transação envolvendo o atacante Rodrigo Mendes ainda em 1999.