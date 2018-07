Flamengo renova contrato do zagueiro Juan para mais uma temporada

Aos 38 anos, Juan vai jogar mais uma temporada com a camisa do Flamengo. Nesta sexta-feira, às vésperas da finalíssima da Copa Sul-Americana, o clube anunciou a renovação do vínculo do veterano, que agora tem contrato até o fim do próximo ano.

Assim, o jogador, que completará 39 anos em fevereiro, dará sequência a uma longa trajetória no clube carioca. Formado na base do Flamengo, ele acumula 314 jogos e 32 gols em duas passagens pela equipe. A última passagem teve início em 2016, vindo do Internacional.

Com passagens por clubes europeus, como Bayer Leverkusen e Roma, Juan soma diversos títulos pelo rubro-negro. Entre eles, cinco troféus do Campeonato Carioca, três da Taça Guanabara e dois da Taça Rio e a Copa Mercosul de 1999.

Na próxima quarta-feira, poderá erguer mais um troféu pelo clube. Para tanto, o time carioca terá que vencer o Independiente por uma diferença de dois gols, após perder por 2 a 1 no jogo de ida. A partida será disputada no Maracanã.