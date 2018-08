Flamengo renova contrato do zagueiro Leo Duarte até dezembro de 2022

O Flamengo confirmou nesta quarta-feira a renovação de contrato do zagueiro Leo Duarte, de 22 anos. O novo vínculo da revelação das categorias de base do clube foi estendido até dezembro de 2022.

Leo Duarte foi campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2016. As boas atuações do zagueiro e capitão da equipe da base chamaram a atenção e o jogador estreou no profissional no mesmo ano. Em 2018, com as lesões de Rever e Juan, ele passou a ter mais oportunidades na equipe e ganhou uma vaga de titular.

O Flamengo confirmou o acerto pelo Twitter, ao publicar uma imagem de Léo Duarte assinando o novo contrato. "Um dos #GarotosDoNinho, Leo Duarte, assinou hoje a renovação de contrato com o Mengão. O novo vínculo vai até dezembro de 2022. Sucesso com o Manto Sagrado!", escreveu o clube.

O time rubro-negro vem de derrota por 3 a 0 para o Atlético-PR, fora de casa, no domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ocupa a terceira colocação na competição, com 37 pontos, e volta a campo nesta quinta-feira, às 19h30, quando receberá o Vitória, no Maracanã.