Flamengo repete equipe em treino antes de partida contra o Santos

RIO- O técnico Joel Santana comandou mais um treino coletivo do Flamengo na manhã desta quinta-feira e repetiu a escalação que participou da atividade da última quarta, com Marcos González ao lado de Marllon na defesa. Assim, Welinton deve mesmo perder espaço na equipe titular para o confronto diante do Santos, neste domingo, no Engenhão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

González não havia enfrentado o Coritiba, no último sábado, porque estava na seleção chilena, e Marllon entrou em seu lugar. Com a volta do titular, no entanto, quem acabou sendo sacado foi Welinton, alvo frequente de críticas da torcida. A outra alteração em relação ao time que enfrentou os paranaenses é a entrada de Leonardo Moura, recuperado de dores musculares, no lugar de Wellington Silva.

Diego Maurício, que ganhou uma chance diante dos paranaenses, agradou e deve permanecer como titular do ataque, ao lado de Vágner Love. Recém-promovidos aos profissionais, Mattheus, Adryan, Thomás, Negueba, Frauches e Artur Sanches não ficaram nem entre os reservas no treino desta quinta.