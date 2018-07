Flamengo rescinde contrato do volante Kleberson O volante Kleberson, de 33 anos, acertou nesta quinta-feira a sua rescisão de contrato com o Flamengo e está livre para negociar com outro clube. O veterano, campeão do mundo com a seleção em 2002, estava fora dos planos rubro-negros depois do acerto com o paraguaio Cáceres, de 27 anos, e que desembarcará na Gávea tão longo seu contrato com o Libertad se encerre, no dia 30.