Flamengo retoma treinos pensando no Brasileirão após 4 dias de folga Depois de quatro dias de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira. Os jogadores retomaram os treinos pensando no Brasileirão, que terá início somente no dia 9 de maio. O grupo já está focando a competição porque está fora do Campeonato Carioca e garantiu a vaga na terceira fase da Copa do Brasil por antecipação.