Flamengo revela acordo com mais uma família de vítima do incêndio no CT

O Flamengo fechou acordo com a família de uma das dez vítimas fatais do incêndio no Ninho do Urubu, ocorrido em 2019. A proposta do clube carioca foi aceita por Danrlei Pisetta, pai do atleta Bernardo. O acerto de uma nova indenização foi revelada pelo presidente da equipe, Rodolfo Landim, nesta segunda-feira.

"Nós acabamos de assinar hoje mais uma indenização de uma vítima, envolvendo o núcleo familiar desse menino, eram sete pessoas. Eu recebi a notícia há 3 horas que a última que faltava assinou lá", revelou o dirigente em entrevista ao SporTV. "Mesmo com coronavírus, estamos buscando forma de solucionar esse problema. Não depende só do Flamengo, depende do outro lado, mas estamos caminhando", acrescentou.

O acerto também foi confirmado pelo vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abrantes. "Quero agradecer a gentileza, educação e respeito que sempre recebi por parte do Danrlei Pisetta, pai do nosso atleta Bernardo. Tudo que passou foi terrível e Bernardo jamais será esquecido", escreveu o dirigente em seu perfil no Twitter.

Antes do caso de Bernardo, o Flamengo também havia fechado acordos com as famílias de Athila Paixão, de Gedinho, de Vitor Isaias e com o pai de Rykelmo. A mãe de Rykelmo e as famílias de Arthur Vinícius, Christian Esmério, Jorge Eduardo, Pablo Henrique e Samuel Thomas ainda aguardam uma decisão da Justiça. Os casos são conduzidos de forma individualizada.