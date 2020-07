Flamengo revela receita de R$ 1 milhão com transmissão e promete reembolso após falhas

A diretoria do Flamengo revelou nesta segunda-feira que arrecadou "pouco mais" de R$ 1 milhão com a transmissão direta do jogo contra o Volta Redonda, no domingo, pela semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. De acordo com o clube, quase 100 mil torcedores pagaram para assistir ao duelo decisivo, válido pelo segundo turno do estadual.

"O Clube de Regatas do Flamengo agradece aos quase 100.000 torcedores que fizeram o pagamento do ingresso para ver o jogo na plataforma MyCujoo", registrou a diretoria, que disse lamentar a sobrecarga no sistema. "Milhares de torcedores que tentaram concluir a operação de compra do jogo não conseguiram. Não foi possível atender a enorme demanda que se formou nas horas próximas ao jogo, no que tange às pessoas localizadas no Brasil."

A diretoria rubro-negra revelou que arrecadou pouco mais de R$ 1 milhão, sem entrar em mais detalhes sobre o faturamento. A diferença entre o "quase 100 mil" torcedores e a cifra se deve aos ingressos virtuais pagos em dólar, para transmissão fora do País.

O clube exaltou a iniciativa de cobrar R$ 10 por ingresso, para quem mora no Brasil, e US$ 8 (cerca de R$ 42), para torcedores fora do País. "Nosso Clube arrecadou pouco mais de 1 milhão de reais com a venda, mostrando que este é um modelo importante para os clubes brasileiros. É mais uma possibilidade de a torcida participar diretamente do fortalecimento do nosso time, aumentando a capacidade de se ter um elenco campeão."

Ao mesmo tempo, o clube lamentou as falhas técnicas que fizeram a direção liberar a transmissão, de forma gratuita, nos perfis do clube no YouTube, Facebook e Twitter. Por isso, a diretoria prometeu reembolsar quem já havia feito o pagamento do ingresso virtual.

"Alguns torcedores rubro-negros que haviam pago os R$ 10,00 para assistir ao jogo, apesar de terem tido o serviço bem prestado e acesso total à partida, podem vir a se sentir desconfortáveis com o clube. Para eles, o Flamengo informa que o valor pago (R$ 10,00) poderá ser reembolsado, no prazo de sete dias corridos após a compra, mediante à solicitação pelos canais de atendimento do nosso programa de sócio-torcedor."

O clube destacou que, a depender do número de reembolsos, o faturamento de R$ 1 milhão poderá ser reduzido, uma vez que os ingressos devolvidos serão descontados desta cifra total.