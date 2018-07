Flamengo reverte placar contra o Figueirense e avança na Sul-Americana

O Flamengo fez o que parecia improvável para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após sofrer um gol do Figueirense aos cinco minutos de jogo, na noite desta quarta-feira, o time carioca reagiu e virou para 3 a 1, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

Pressionado por três quedas precoces na temporada (Campeonato Carioca, Copa Sul-Minas-Rio e Copa do Brasil), o time reverteu a derrota por 4 a 2 na primeira partida e contou com o gol fora de casa, primeiro critério de desempate, para seguir na competição.

O jogo marcou o primeiro gol de Fernandinho no clube. Contratado no meio do ano, o atacante ainda não havia marcado nos 14 jogos com a camisa rubro-negra. Na próxima fase, o Flamengo encara o vencedor de Real Garcilaso (Peru) x Palestino (Chile), que se enfrentam dia 15 de setembro. O primeiro jogo ficou em 2 a 2.

Carrasco da equipe quando defendia o Vasco, Rafael Silva foi quem dificultou a vida do time no início da partida, nesta quarta. Aos 5 minutos. o jogador, aos trancos e barrancos, passou por Willian Arão, Rafael Vaz e Réver até ficar de frente com Alex Muralha para fazer 1 a 0.

Mas, a resposta carioca não demorou e veio com dois golaços. Aos 12, Éverton tabelou com Gabriel e marcou um belo gol de cobertura: 1 a 1. O time carioca seguiu pressionando e contou com a classe de Jorge para virar o placar. Aos 26, o lateral driblou dois marcadores e acertou um potente chute no ângulo: 2 a 1.

Faltava um gol para a classificação rubro-negra. Mas a situação ficou menos preocupante aos 29, quando Rafael Silva levou o segundo amarelo e foi expulso de campo - levou o primeiro ao comemorar o gol, quando fez gesto de cortar a cabeça em provocação à torcida do Flamengo. Com um jogador a menos, os catarinenses se fecharam e exploraram a experiência de Carlos Alberto e Rafael Moura para retardar a partida.

A mudança de postura do visitante virou um grande entrave para o Flamengo, que não conseguiu mais furar o bloqueio adversário no primeiro tempo. Na etapa final, os cariocas voltaram mais agressivos, com o recuo total do Figueirense e destaque para Gatito Fernández. O goleiro fez duas boas intervenções nos chutes de Réver e Alan Patrick.

Aos 24, o camisa 1 salvou mais uma vez, em chute de Gabriel, que recebeu a bola após finalização errada de Diego. Mas, aos 26, não deu para o goleiro paraguaio. Fernandinho, em uma das primeiras participações, driblou dois atacantes e acertou chute forte de esquerda e fez 3 a 1 para o Flamengo. Foi o primeiro gol do jogador desde que foi contratado.

Empurrado pela torcida, o rubro-negro quase ampliou com Leandro Damião, aos 31 minutos. Apesar da vibração nas arquibancadas, o técnico Zé Ricardo pediu calma para os jogadores, que passaram a valorizar a posse de bola. Sem a mesma pressão, o time ainda finalizou duas vezes, mas sem assustar o Figueirense, que não tinha mais forças para tirar a classificação rubro-negra para as oitavas de final da Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 3 x 1 FIGUEIRENSE

FLAMENGO - Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo (Alan Patrick), Willian Arão e Diego; Éverton (Fernandinho), Gabriel (Emerson Sheik) e Leandro Damião. Técnico: Zé Ricardo.

FIGUEIRENSE - Gatito Fernández; Ayrton, Werley, Bruno Alves e Marquinhos Pedroso; Renato (Nirley), Caucaia, Ferrugem (Jefferson) e Carlos Alberto (Gustavo Ermel); Rafael Silva e Rafael Moura. Técnico: Tuca Guimarães (interino).

GOLS - Rafael Silva, aos 5, Éverton, aos 12, e Jorge, aos 26 minutos do primeiro tempo. Fernandinho, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel, Willian Arão e Leandro Damião (Flamengo); Caucaia, Renato e Carlos Alberto (Figueirense).

CARTÃO VERMELHO - Rafael Silva (Figueirense).

ÁRBITRO - Wilson Lamouroux (Colômbia).

RENDA - R$ 274.200,00.

PÚBLICO - 6.445 pagantes (7.449 no total).

LOCAL - Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).