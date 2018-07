Flamengo rompe com parceiro e assume salário de Ronaldinho

RIO - O Flamengo rompeu nesta quarta-feira com a Traffic, empresa de marketing esportivo que deveria arcar com a maior parte do salário de Ronaldinho Gaúcho. Com o fim do acordo, o clube vai assumir a integridade dos rendimentos de R$ 1,25 milhão mensal.

Para tanto, terá de realocar verba dos direitos de transmissão e vai usar parte do acerto de patrocínio com a Esso, que vai render ao clube R$ 9 milhões este ano. Apesar do novo planejamento, o clube ainda não tem todas as garantias financeiras para dar conta sozinho do pagamento de Ronaldinho.

O fim do acordo com a Traffic encerra uma "novela" que teve início no fim do ano passado, com a divulgação de que o atacante estava com os salários atrasados. A empresa não teria pago a sua parte ao atleta nos últimos seis meses, o que estava comprometendo a relação entre Ronaldinho e o Flamengo. Insatisfeita com o clube, a Traffic avisou que acionará a Justiça para se defender.