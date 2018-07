Flamengo rompe contrato com o goleiro Felipe

Fora dos planos do time desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, no segundo semestre do ano passado, o goleiro Felipe foi desligado do Flamengo nesta terça-feira. A informação é do representante do jogador, Marcelo Robalinho. O clube, porém, não quis confirmar oficialmente a demissão do goleiro.

"Confirmo que o goleiro Felipe foi demitido pelo Flamengo", escreveu Robalinho em uma rede social. "A decisão de demissão não significa um litígio entre as partes." Ainda segundo Robalinho, "as consequências jurídicas da demissão do goleiro Felipe serão tratadas de forma amigável e com o diálogo profissional que o caso demanda".

O goleiro tinha vínculo com o clube até o fim do próximo ano e, quando perdeu espaço no time, anunciou que não pretendia abrir mão do que teria a receber do Flamengo até o fim de seu contrato.