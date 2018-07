Flamengo sai na frente, mas cede empate ao Grêmio

A diretoria do Flamengo está em busca de reforços e não é à toa. A equipe campeã brasileira de 2009 não é mais a mesma - o atacante Adriano, por exemplo, acertou com a Roma, da Itália - e a torcida já perdeu a paciência com o time. Neste sábado, diante de um Maracanã vazio, o clube carioca empatou com o Grêmio por 1 a 1, num jogo com mais 80 passes errados

Com o resultado, o atual campeão segue distante do G-4 da tabela, com apenas seis pontos, na provisória 11.ª colocação. A equipe gaúcha soma cinco pontos, na 12.ª posição.

De contrato renovado até o fim de 2011, quando pretende encerrar a carreira, um motivado Petkovic começou o jogo de maneira arrasadora, lembrando até aquele jogador que ajudou o Flamengo a conquistar o título brasileiro do ano passado. A prova disso é o belo gol que marcou aos 7 minutos.

O sérvio deu bom lançamento para o lateral-direito Leonardo Moura, que levantou a bola na área e o atacante Vágner Love cabeceou na trave. No rebote, Pet bateu colocado e o goleiro Victor nem se moveu: 1 a 0. O experiente apoiador se empolgou. Voltou para marcar, deixou Vinícius Pacheco frente a frente com Victor, finalizou mais uma vez e, sem ritmo, cansou aos 25 minutos.

Com isso, o Grêmio cresceu de produção, passou a jogar mais no campo do Flamengo, porém faltou ser mais incisivo até o intervalo. Só obrigou o goleiro Bruno a fazer uma defesa difícil. "A gente poderia ter feito 2 a 0. Estou um pouco cansado, mas agora vou descansar um pouquinho [no vestiário]", disse Petkovic, após o fim da primeira etapa.

E ele voltou inspirado. Aos 2 minutos, deixou Vágner Love só com o goleiro a sua frente, mas o atacante perdeu. O castigo veio logo em seguida: o zagueiro Rodrigo empatou a partida, de cabeça. E o Grêmio ainda desperdiçou chance incrível com o atacante Jonas.

Na próxima rodada, o Flamengo buscará recuperar pontos diante do Palmeiras, quarta-feira, fora de casa. No dia seguinte, o Grêmio receberá o Atlético Mineiro no Olímpico.

Flamengo 1 x 1 Grêmio

Flamengo - Bruno; Álvaro, David (Gil) e Ronaldo Angelim; Léo Moura, Maldonado, Camacho, Petkovic (Ramon) e Juan; Vinícius Pacheco (Diego Maurício) e Vágner Love. Técnico: Rogério Lourenço.

Grêmio - Victor; Edilson, Ozeia, Rodrigo e Bruno Collaço; Adilson (Fernando), Fábio Rochemback, Maylson e Hugo (Bergson); Jonas e William (Roberson). Técnico: Silas.

Gols - Petkovic, aos 7 minutos do primeiro tempo. Rodrigo, aos 6 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - David, Camacho, Ramon (Flamengo); Bruno Collaço e Adilson (Grêmio).

Árbitro - Wilton Pereira Sampaio (DF).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).