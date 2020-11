Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Inter vão a campo; veja onde assistir aos jogos desta quarta-feira

As quartas de final da Copa do Brasil serão os destaques desta quarta-feira na televisão. Alguns dos principais clubes do País vão a campo em busca do objetivo de se aproximar da classificação para a semifinal da competição mata-mata. São os casos, por exemplo, de Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Inter. Também haverá um jogo pelo Campeonato Brasileiro: Bahia x Fortaleza.

A principal atração do dia é o confronto entre Flamengo e São Paulo, às 21h30, no Maracanã. A partida marca a estreia do técnico Rogério Ceni no comando da equipe carioca e contra o time que o eliminou na fase passada - quando ainda estava no Fortaleza - e pelo qual fez história como goleiro.

O dia recheado de jogos começa às 16h30, com o confronto entre Palmeiras e Ceará, pela Copa do Brasil. Os dois times estão cheios de desfalques, seja em razão de suspensão, lesão ou atletas convocados para suas respectivas seleções nacionais.

A partir das 18h45 inicia o duelo entre Bahia e Fortaleza, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida tinha sido adiada porque o clube cearense estava na decisão do Estadual - acabou sendo campeão em cima do Ceará. Pouco depois, às 19h, Cuiabá e Grêmio iniciam a busca por uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil. O duelo será na Arena Pantanal.

Para fechar a noite, além do confronto do Flamengo com o São Paulo, o Internacional recebe o América-MG também em dia de estreia. O técnico Abel Braga volta ao clube gaúcho para ocupar o lugar deixado por Eduardo Coudet, que pediu demissão para assumir o Celta, da Espanha.

Confira os principais jogos desta quarta-feira e onde assistir