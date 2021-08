Flamengo se acerta com o Chelsea e fecha a contratação de Kenedy por empréstimo

A longa negociação do Flamengo por Kenedy foi concluída nesta quarta-feira. O clube carioca acertou os últimos detalhes com o Chelsea, dono dos direitos econômicos do atleta, e anunciou a contratação do atacante de 25 anos. Ele chega por empréstimo com duração de um ano e opção de compra com valor fixado em 10 milhões de euros (R$ 61 milhões, na cotação atual).

O Flamengo divulgou a notícia do acerto com Kenedy primeiro para seus sócios-torcedores. Depois, fez o anúncio nas redes sociais. O Chelsea confirmou o acordo e informou que o atacante estendeu o contrato com o clube inglês.

"Estou chegando. Não vejo a hora de vestir o manto e encontrar todos vocês. Estamos juntos", disse o novo reforço do Flamengo, em vídeo divulgado nas redes sociais do clube rubro-negro.

O atacante testou positivo para covid-19 na última segunda-feira. Por isso, está em quarentena em Londres antes de embarcar para o Brasil. Com isso, ele vai atrasar a sua chegada ao Rio de Janeiro.

O Flamengo, agora, se apressa para inscrever Kenedy na Copa do Brasil. Segundo o regulamento da competição, contratos de novos jogadores deverão ser publicados no BID da CBF até o último dia útil anterior ao início das quartas de final, isto é, até o dia 24 de agosto.

Natural de Santa Rita do Sapucaí (MG), Kenedy é mais um jogador revelado pelo Fluminense que depois se transfere ao Flamengo, repetindo a trajetória de Gerson e Pedro. Ele estreou no profissional do time tricolor em 2013, aos 17 anos, e dois anos depois foi comprado pelo Chelsea.

Rápido e habilidoso, o atleta não conseguiu se firmar no time inglês e foi emprestado quatro vezes, para Watford e Newcastle, na Inglaterra, e Getafe e Granada, na Espanha. Foi nesse último clube espanhol que viveu o seu melhor momento, destacando-se com oito gols em 44 jogos na última temporada.