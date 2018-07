Flamengo se acerta para mandar jogos no Maracanã até o fim do Brasileirão

RIO - O Flamengo fechou com o Maracanã para mandar seus jogos até o fim desta temporada. A partida com o Santos desta quinta será a primeira que o clube da Gávea fará já nessa condição. A decisão, embora já estivesse sendo pensada pelos dirigentes do clube, foi 'apressada' por causa das manifestações ocorridas na manhã desta quinta em frente à sede do Flamengo, na Gávea. Horas depois, os cartolas se reuniram com membros do Complexo Maracanã Entretenimento S.A. para fazer o acerto, conforme queria a torcida.

O Flamengo também terá de rever os preços dos ingressos. O clube chegou a cobrar nas bilheterias do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, ingressos a R$ 120 por assentos mais populares. No Maracanã, essa política terá de ser revista. O Flamengo só mandava suas partidas no Mané Garrincha porque o clube entendia que os custos do estádio de Brasília eram mais atraentes. Também se valia do deslocamento para pressionar os representantes do Maracanã para que a proposta de parceria baixasse seus valores.

Nessa quebra de braço, o Flamengo teve duas vitórias. A primeira foi reduzir os custos do Maracanã, de modo a pelo menos empatar com os custos que tinha no Mané Garrincha. A segunda vitória foi não ser obrigado a fazer acordos de períodos longos, como queriam os administradores. Nesta acerto inicial, o acordo vai até o fim do Brasileirão. De quebra, volta a ter sua torcida do Rio do lado do time. O Flamengo é 16º colocado, com 22 pontos. Só é melhor no Brasileirão que os quatro clubes da zona de rebaixamento. Nessa discussão, dirigentes do Flamengo chegaram a pedir ao governador do Rio, Sérgio Cabral, para que o Maracanã voltasse a ser de responsabilidade do Estado, o que não aconteceu e, segundo o governador, vem vai ocorrer.