Flamengo se despede oficialmente de Andreas Pereira: 'Desejamos sucesso'

Andreas Pereira deixou de fazer parte do elenco do Flamengo na quinta-feira, seu último dia de contrato de empréstimo com o clube, e terá o futuro definido pelo Manchester United, dono de seus direitos econômicos, nos próximos dias. Em nota publicada em suas redes sociais, o time rubro-negro se despediu oficialmente do jogador, protagonista de altos e baixos durante a passagem pela Gávea, e agradeceu a ele pelos serviços prestados.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa o encerramento de contrato com o atleta Andreas Pereira no último dia 30 e agradece o profissionalismo durante todo o período em que vestiu o Manto Sagrado. Desejamos sucesso na sequência da carreira", diz o comunicado divulgado pelo Flamengo.

A diretoria chegou a entrar em acordo com o United para comprar 75% dos direitos econômicos do meio-campista por 10 milhões de euros (R$ 55,2 na cotação atual). Uma ação do Banco Central contra o clube, entretanto, mudou a direção das negociações nos bastidores, em meio a questionamentos e discordâncias. Enquanto o assunto era debatido internamente, o Fulham fez uma proposta pelo jogador e agradou o United, que, segundo a imprensa inglesa, espera concluir a transação em breve.

Andreas Pereira ficou marcado no Flamengo pelo lance em que entregou a bola nos pés de Deyverson, durante a final da última edição Libertadores, antes de o atacante marcar o gol do título do Palmeiras. Mesmo após a infelicidade, recebeu apoio de parte da torcida e foi valorizado pela diretoria quando houve o movimento de comprá-lo.

A última impressão deixada pelo meio-campista de 26 anos foi das melhores. Em sua partida de despedida, na quarta-feira, marcou o belo gol da vitória por 1 a 0 sobre o Tolima, na rodada de ida das oitavas de final da Copa do Libertadores. Com a confirmação de sua despedida, ele alterou seu perfil no Instagram, retirando o trecho "Jogador do Flamengo" e trocando para "Torcedor do Flamengo".