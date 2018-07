Flamengo se diz 'tranquilo' sobre escalação de André Santos

RIO - O Flamengo se manifestou na tarde desta quarta-feira sobre o caso André Santos e garantiu estar "tranquilo" mesmo com a ameaça de perda de quatro pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, encerrado no último domingo. Em nota publicada em seu site oficial, o clube garantiu que o jogador foi escalado legalmente no duelo diante do Cruzeiro, no último sábado, e disse não temer qualquer tipo de punição da CBF.

"Tendo em vista as notícias publicadas pela imprensa a respeito da escalação do nosso atleta André Santos no jogo contra o Cruzeiro, o Clube de Regatas do Flamengo manifesta sua absoluta tranquilidade em relação ao caso, respaldando sua posição nos diversos artigos que regem a lei esportiva e nas resoluções da Confederação Brasileira de Futebol", apontou a nota.

De acordo com o procurador-geral do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), Paulo Schmitt, o Flamengo teria escalado André Santos de forma irregular. O jogador foi expulso contra o Atlético-PR na segunda partida da final da Copa do Brasil e foi julgado na última sexta-feira. Ele pegou um jogo de gancho, mas esteve em campo diante do Cruzeiro no sábado. O atleta chegou a ficar fora do duelo contra o Vitória, o primeiro depois da decisão da Copa do Brasil, mas a ausência naquela partida não conta como suspensão. Por se tratar de uma competição diferente, é preciso esperar o caso ir a julgamento para ter validade.

13 MINUTOS

A Portuguesa vive caso semelhante pela escalação do meia Héverton. Expulso contra o Bahia, na 36.ª rodada, ele cumpriu suspensão automática contra a Ponte Preta e foi a julgamento na última sexta-feira no STJD. Como pegou dois jogos de suspensão, ele deveria cumprir mais um diante do Grêmio, no último domingo. O atleta, no entanto, entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo.

O clube alega que não havia sido informado a tempo da decisão do tribunal. Schmitt informou que a CBF encaminharia um comunicado nesta quarta-feira ao Flamengo, informando sobre a escalação irregular de André Santos. Depois disso, uma denúncia poderá ser oferecida e provocar a perda de três pontos e mais a quantidade de pontos obtida pelo clube no jogo em questão. Como empatou com o Cruzeiro, em 1 a 1, o time carioca perderia um total de quatro pontos.

Em um primeiro momento, o Flamengo, que terminou a competição em 11.º, com 49, apenas cairia para 16.º, com 45. Já Portuguesa cairia para 17.ª, com 44, sendo rebaixada. No entanto, a situação do time carioca pode piorar. Isso porque o Vasco tenta ganhar os pontos da partida em que foi goleado pelo Atlético-PR, por 5 a 1, que ficou mais de uma hora paralisada por uma briga entre as torcidas. Se isso tudo acontecer, o time de São Januário vai a 47 pontos, empurrando o Flamengo para a zona de rebaixamento.