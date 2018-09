Flamengo se reapresenta com treino dos reservas e vive incertezas para clássico

Um dia depois do empate por 0 a 0 com o Corinthians, no Maracanã, pela ida das semifinais da Copa do Brasil, o Flamengo se reapresentou nesta quinta-feira no Ninho do Urubu já com a cabeça em outro compromisso importante. No sábado, a equipe fará um clássico com o Vasco, em Brasília, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta primeira atividade visando a partida, foram a campo somente os reservas para uma atividade em campo reduzido. Os titulares ficaram na parte interna do CT e realizaram um treino regenerativo.

Pelo curto tempo de preparação para o clássico e pelo desgaste de algumas peças, o clima é de incerteza. Nomes como o volante Cuéllar e o meia Lucas Paquetá, que atuaram na terça-feira por suas seleções e na quarta contra o Corinthians, podem ser poupados.

Outras mudanças podem acontecer por opção do técnico Maurício Barbieri. Com dificuldades para encontrar um centroavante, o treinador viu Uribe ser bastante discreto na quarta, assim como Henrique Dourado vinha sendo. Um dos destaques do treino desta quinta, o jovem Lincoln pode ganhar espaço.

Barbieri, no entanto, não deve mexer em muitas peças da equipe. Afinal, depois do clássico com o Vasco, o Flamengo terá semana livre. O jogo de volta diante do Corinthians, em São Paulo, vai acontecer somente no próximo dia 26.