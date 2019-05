Flamengo se reforça com João Lucas, destaque do Bangu no Carioca

Um dia após se classificar às oitavas de final da Copa Libertadores, o Flamengo anunciou a chegada de mais um reforço para a sequência da temporada. O clube oficializou a contratação do lateral-direito João Lucas, que foi um dos destaques do Bangu no último Campeonato Carioca - o time foi semifinalista da competição.

João Lucas, de 21 anos, assinou contrato com o Flamengo até o fim de 2021. Ele disputou oito jogos pelo Bangu no Estadual. Antes de defender o time carioca, ele teve passagens por Vila Nova-MG, onde foi formado nas divisões de base, e Goiás.

Com o anúncio da sua contratação, João Lucas deverá estar em breve à disposição do técnico Abel Braga, que tem Pará e Rodinei como principais opções para a lateral direita do Flamengo. O clube também já indicou interesse na contratação de Rafinha, hoje no Bayern de Munique, na próxima janela de transferências internacionais.

Em suas primeiras declarações como jogador do Flamengo, João Lucas celebrou a chance de atuar por um dos principais clubes do futebol brasileiro.

"A expectativa é a melhor possível no Flamengo. É uma enorme honra e prazer vestir essa camisa que vários craques já usaram. A torcida é a maior e mais bonita do Brasil. Espero corresponder as expectativas e marcar o meu nome na história Rubro-Negra", disse João Lucas ao site oficial do Flamengo.