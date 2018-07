Flamengo se prepara para decisão e Alex Muralha descarta favoritismo

O Flamengo aprimorou nesta sexta-feira sua preparação para o clássico com o Botafogo, no Maracanã, domingo, válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Além de comandar um trabalho de cruzamentos, o técnico Zé Ricardo realizou treino tático, acertando os últimos detalhes para a partida decisiva.

Após a atividade, o goleiro Alex Muralha concedeu entrevista. E, embora o Flamengo tenha a vantagem do empate, ele descartou qualquer favoritismo e pediu time focado no duelo. "Sabemos que muitas coisas podem acontecer em clássico", admitiu o goleiro, preocupado com a dificuldade do jogo. "Trabalhamos bem durante a semana, todos focados e bem concentrados. Temos a vantagem do empate, mas vamos dar o nosso melhor em busca da vitória, pois é assim que trabalhamos nesses dias."

Ainda assim, apesar de precavido, Muralha mostrou-se confiante e avaliou que o Flamengo está no rumo certo em 2017. "Temos de ter consciência de que estamos no caminho certo e em um momento bom para conquistar um título. É um ano em que estamos nos preparando da melhor maneira possível. Estamos bem preparados para os momentos decisivos", assegurou.

O goleiro comentou ainda sobre a possibilidade de Zé Ricardo escalar - na ausência de Diego - um meio-campo formado por Márcio Araújo, Rômulo e William Arão. "Nossos volantes saem muito bem para o jogo. Hoje no futebol mundial os volantes têm boa saída, praticamente são meias. Vai ter mais dinâmica independentemente da forma como o Zé Ricardo escolher para jogar. Estamos bem focados e precisamos estar concentrados para executarmos aquilo que o Zé nos passar."