Flamengo só deverá conseguir contratar Vagner Love em agosto

RIO - O torcedor do Flamengo que sonhava em ter Vagner Love para o início da disputa do Campeonato Brasileiro vai ter de controlar a ansiedade. Tudo indica que o atacante do CSKA Moscou realmente vai retornar ao clube rubro-negro, mas apenas depois da abertura da janela de transferência de agosto.

A proposta dos dirigentes cariocas já está na mesa dos russos e giraria em torno dos R$ 15 milhões, muito abaixo do valor inicialmente veiculado de R$ 34 milhões. Uma segunda oferta incluiria a ida do jovem Diego Maurício para o CSKA. A princípio reticentes em liberar Love, que tem contrato até 2014, os cartolas russos já acenam com boa vontade em estudar o negócio, mas apenas a partir de julho.

"O Vagner falou com o presidente (do CSKA) e vai continuar treinando normalmente. A diretoria ficou de analisar com carinho a proposta até julho. Nada vai acontecer antes disso. É um momento de espera mesmo. Sabemos que será uma negociação longa. Mas acredito que vamos ter êxito no objetivo de trazer o Vagner de volta ao Flamengo", disse Evandro Ferreira, agente do jogador.