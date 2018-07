Flamengo só fala na reformulação do elenco para 2011 No Flamengo, o clima é de fim de festa. Quase ninguém fala do próximo compromisso do time, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Embora a equipe tenha chance de conquistar vaga na Copa Sul-Americana, o assunto mais recorrente na Gávea é a profunda reformulação que vai ser feita no elenco.