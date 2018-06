Flamengo sofre, mas vence Coritiba e avança às oitavas da Copa São Paulo

O Flamengo precisou suar para garantir a passagem às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar de dominar praticamente os 90 minutos, o time carioca venceu o Coritiba, por 1 a 0 com um gol no final, neste domingo, na Arena Barueri, na Grande São Paulo.

Com este resultado, o Flamengo se mantém vivo para brigar pelo seu quarto título do torneio. Na próxima fase, vai encarar o vencedor de Audax e Atlético-MG, que também se enfrentam neste domingo, em Osasco. O duelo será na terça-feira, em horário e local ainda indefinidos.

O time carioca dominou o jogo, explorando a qualidade de seu quarteto ofensivo, formado pelo meia Luiz Henrique e pelos atacantes Yuri, Vitor Gabriel e Bill. Apesar disso, o gol da vitória saiu apenas aos 31 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Bernardo aproveitou cruzamento para marcar. No final, aos 46, o volante Hugo Moura ainda perdeu um pênalti para os cariocas. Ele bateu nas mãos do goleiro Bruno.

Confira os resultados dos jogos já encerrados neste domingo pela Copa São Paulo:

Palmeiras 7 x 0 Taubaté

Água Santa (1) 1 x 1 (3) Vasco

Red Bull Brasil (5) 1 x 1 (6) Avaí

Portuguesa (7) 1 x 1 (6) América-MG

Goiás 1 x 0 Grêmio

Flamengo 1 x 0 Coritiba