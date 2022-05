Flamengo enfrenta Sporting Cristal com o sonho da melhor campanha na Libertadores

Em busca ainda da melhor campanha entre os classificados para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Flamengo tenta a vitória diante do Sporting Cristal nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos.

O Flamengo já garantiu a liderança do Grupo H, com 13 pontos e ainda tenta superar seus adversários na classificação geral, dentre eles, o Palmeiras, que tem 15 pontos. O Sporting Cristal, por sua vez, é o lanterna, com apenas dois. O time ainda não venceu, mas busca uma vaga na Sul-Americana. A briga é contra a Universidad Católica, que tem quatro.

O técnico Paulo Sousa não deu pistas do time que levará a campo, mas a expectativa é que aposte em força máxima, já que pretende ficar entre os melhores classificados para decidir os duelos de mata-mata em casa.

No entanto, não está descartada a possibilidade de poupar peças chaves. O zagueiro David Luiz, no entanto, é outro que deve voltar a ganhar minutos em campo com Paulo Sousa após se recuperar de lesão. "Da minha parte é trabalhar como sempre fiz, manter sempre o Flamengo na frente de tudo. Dar consistência, cada vez tenho visto nossa equipe defendendo mais, atacando mais, com mais intensidade. Vamos ter muito em breve nosso torcedor muito feliz", disse o treinador.

Do outro lado, o técnico Roberto Mosquera indicou que utilizará a mesma equipe que empatou com o Talleres para buscar a primeira vitória na competição e, quem sabe, buscar uma vaga na tão sonhada na sul-americana.

Em entrevista coletiva, Mosquera não assumiu a culpa pelo desempenho ruim do Sporting Cristal nos últimos jogos e ressaltou que o time está há 18 anos sem avançar para as oitavas de final da Libertadores.