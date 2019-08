Flamengo supera Emelec nos pênaltis e está nas quartas de final da Libertadores

Foi dramático, sofrido, mas o Flamengo está nas quartas de final da Copa Libertadores, após vencer o Emelec, por 2 a 0, no tempo normal, e por 4 a 2, nos pênaltis. No jogo em Guayaquil, a vitória fora dos equatorianos também por 2 a 0. Com o resultado, o time carioca vai enfrentar o Internacional na briga por uma vaga nas semifinais. Desde 2010 que os cariocas não passavam das oitavas na competição sul-americana.

A classificação evita uma crise na Gávea, afinal uma nova eliminação seria vexatória para o clube de maior investimento no ano. O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil pelo Athletico-PR.

O Flamengo começou o jogo com o espírito de seus torcedores, que gritavam "Vamos virar, Mengo". Em quatro minutos, foram quatro boas chances para abrir o placar. Logo aos 23 segundos, Willian Arão chutou com perigo sobre o gol de Dreer. Aos 2, foi a vez de Éverton Ribeiro errar o alvo. Aos 4, Gabriel falhou duas vezes no mesmo lance.

Mas a pressão foi enorme e o primeiro gol saiu aos 10. O árbitro deu pênalti em Rafinha. Gabriel bateu com categoria: 1 a 0. Bruno Henrique tomou conta do jogo, criou duas boas oportunidades, antes de fazer a assistência para o segundo gol de Gabriel, aos 19.

✋ Pegou! @diegoalvesgol defendeu uma cobrança de pênalti do @CSEmelec e depois viu a bola de Queiróz bater no travessão. @Flamengo nas quartas de final da #Libertadores. pic.twitter.com/HNOZUl7Ftt — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 1, 2019

Mesmo em desvantagem no placar, o Emelec não se abriu, pareceu satisfeito com a possibilidade de decidir nos pênaltis. Os equatorianos não encontraram possibilidades de contra-ataque, porque a defesa carioca estava protegida pela boa atuação de Cuéllar e Willian Arão.

Outro destaque do Flamengo no primeiro tempo foi a dupla de zaga formada por Thuler e Pablo Mari. Segura, entrosada e confiante. Só uma vez o Flamengo falhou na cobertura e os velozes Guerrero e Queiróz quase conseguiram surpreender Diego Alves.

No segundo tempo, o entusiasmo nas arquibancadas foi o mesmo, mas a postura do Emelec e do Flamengo mudaram. Os equatorianos partiram para o ataque e Queiróz quase fez o primeiro gol dos visitantes. Aos dois minutos, o chute saiu forte e Diego Alves apenas torceu para a bola sair. Aos sete, o goleiro pegou bem outro chute forte, desta vez de Caicedo.

Aos 13, Jorge Jesus percebeu que Everton Ribeiro não voltou com o mesmo desempenho da primeira etapa e o substituiu por Arrascaeta. No primeiro lance, o uruguaio cobrou escanteio, Bruno Henrique desviou e Thuler, na segunda trave, perdeu grande chance.

⚫️ A trave e o Maracanã tremeram! Foi assim, @Flamengo! pic.twitter.com/BwiNfiSRrg — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 1, 2019

Gabriel voltou a sentir dores na perna esquerda e foi substituído por Reinier. O Flamengo perdeu o poder de criação, enquanto o Emelec passou a ser mais perigoso. Carabalí, de cabeça, quase fez o primeiro gol, aos 31 minutos.

O fim do jogo foi dramático para o Flamengo, que acusou cansaço. Arrascaeta, mesmo sem totais condições de jogo, tentou armar as jogadas. O Emelec ganhou confiança em poder marcar o gol, que garantiria a classificação ainda nos 90 minutos. Mas a decisão da vaga foi mesmo para os pênaltis.

Arrascaeta, Bruno Henrique, Renê e Rafinha converteram suas cobranças. Diego Alves pegou o pênalti batido por Dixon Arroyo e viu Queiróz acertar o travessão.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 2 x 0 EMELEC

FLAMENGO - Diego Alves; Rafinha, Thuler, Pablo Mari e Renê; Willian Arão, Gustavo Cuéllar, Gerson (Berrío) e Éverton Ribeiro (Arrascaeta); Bruno Henrique e Gabriel Barbosa (Reinier). Técnico: Jorge Jesus.

EMELEC - Dreer; Bagüí, Jaime (Joel Quintero), Caicedo e Mejía; Cabezas, Dixon Arroyo, Godoy (Cortez) e Queiróz; Guerrero (Carabalí) e Bryan Angulo. Técnico: Ismael Rescalvo.

GOLS - Gabriel, aos 10 (pênalti) e aos 19 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mejía, Dixon Arroyo, Bruno Henrique, Joel Quintero, Cuéllar, Willian Arão, Cortez.

ÁRBITRO - Néstor Pitana (ARG).

RENDA - R$ 3.992.811,76.

PÚBLICO - 61.602 pagantes (67.664 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).