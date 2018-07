Flamengo supera o América-MG e fará final da Copa São Paulo contra o Corinthians

O jogo começou bem movimentado, com os dois times buscando o ataque e não demorou para que os gols começassem a sair. O América-MG abriu o placar com Matheusinho, logo no segundo minuto de partida. O atacante recebeu dentro da área e conseguiu girar contra a marcação para bater no canto. No entanto, o empate flamenguista veio apenas 10 minutos mais tarde. A zaga americana rebateu e Trindade chegou batendo com violência de primeira para estufar as redes.

Na segunda etapa, com um ritmo um pouco mais lento, o jogo seguiu empatado até os 28 minutos, quando Lucas Paquetá, atacante do Flamengo, recebeu na ponta da área e tocou com inteligência na saída do goleiro Jori, que não teve como reagir.

Invicto, o Flamengo chega à final com uma campanha de respeito. Em oito jogos, foram sete vitórias - contra Red Bull Brasil, Palmeira-RN, União Mogi, Brasília, São Paulo e América-MG - e apenas um empate por 2 a 2 com o Bahia na quarta fase, quando a classificação veio nos pênaltis. Foram 18 gols marcados e apenas cinco sofridos.

A final, contra o Corinthians, será disputada no estádio do Pacaembu, na próxima segunda-feira, às 10 horas. Como já é tradição, o jogo será disputado no dia 25 de janeiro, quando se comemora o aniversário da cidade de São Paulo.