Flamengo supera o Oeste e garante a liderança de grupo da Copa SP

Com dois gols de pênalti, o Flamengo venceu o Oeste-SP por 2 a 0, nesta terça-feira, na Arena Barueri, em Barueri, na Grande São Paulo, e está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior na liderança do Grupo 21. XV de Jaú-SP e Batatais-SP também garantiram vaga pela terceira e última rodada da primeira fase.

Aos 35 minutos, Wendel aproveitou um cochilo da marcação do Oeste, saiu frente a frente com Tiago Falcão e acabou derrubado pelo goleiro. Lucas Silva cobrou e abriu o marcador. No segundo tempo, aos 30, em lance muito parecido, o árbitro marcou outra penalidade, desta vez convertida por Pepê.

O resultado em Barueri (SP) deixou o Flamengo com sete pontos, na liderança isolada do Grupo 21, já que o Aimoré-RS, segundo colocado e também classificado, terminou com cinco. Oeste, com quatro pontos, e Ji-Paraná-RO, sem nenhum, foram eliminados de forma precoce.

Vice-líder do Grupo 22, o Elosport-SP, de Capão Bonito (SP), será o adversário do Flamengo na segunda fase, quando a competição passa a ser eliminatória, decidida em jogo único. Em caso de empate, a decisão sai nos pênaltis. As datas, horários e sede das partidas ainda precisam ser confirmadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Confira os resultados desta 3.ª rodada da Copa São Paulo:

Penapolense-SP 1 x 2 Náutico-PE

Ji-Paraná-RO 1 x 3 Aimoré-RS

XV de Jaú-SP 1 x 1 Lagarto-SE

Boavista-RJ 1 x 0 Capital-TO

Ponte Preta-SP 4 x 1 Araxá-MG

Batatais-SP 4 x 2 Nova Iguaçu-RJ

Oeste-SP 0 x 2 Flamengo-RJ