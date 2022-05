Flamengo encara Talleres fora de casa para tentar vaga antecipada nas oitavas da Libertadores

O aproveitamento é de 100% e a liderança no Grupo H é de forma isolada. Mas apesar dessa margem e segurança nesta fase de grupos da Libertadores, o técnico Paulo Sousa quer mandar a campo o que o Flamengo tem de melhor para evitar surpresas e garantir, assim, mais uma vitória na fase de grupos. O compromisso desta quarta-feira, às 19h, contra o Talleres, em Córdoba, é uma forma também de dar mais padrão ao time considerado titular para deixar a equipe mais afiada quando a etapa eliminatória tiver início.

No jogo do último domingo, no qual o time carioca derrotou o Altos-PI por 2 a 1 em partida válida pela Copa do Brasil, o treinador português já havia poupado alguns titulares. Como a prioridade na Gávea é a Libertadores, ele preferiu dar descanso a nomes importantes como Willian Arão, Filipe Luís, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro.

O treinador espera um compromisso complicado já que o Talleres ocupa a vice-liderança da chave com seis pontos e pode se igualar ao time carioca em caso de vitória em casa. A expectativa é de casa cheia no estádio Mario Alberto Kempes, com previsão de que os 50 mil ingressos que foram colocados à venda se esgotem rapidamente.

Para o time carioca, um novo triunfo em seu quarto jogo e um tropeço da Universidad Católica, que enfrenta o Sporting Cristal, significa a classificação com duas partidas de antecedência.

A boa fase de Gabigol e o entrosamento com Bruno Henrique, que retornou ao time na partida realizada contra o Altos-PI, em Teresina, deixa o time com um poder ofensivo importante para tentar escapar da pressão dos atletas argentinos. "Vai ser um jogo de muita pressão, mas temos jogadores acostumados a esse tipo de ambiente", falou o técnico.

Pelo lado do Talleres, o técnico português Pedro Caixinha não poderá contar com o atacante Valoyes, machucado. No entanto, ele acredita na possibilidade de derrotar o time brasileiro em seus domínios.

"Queremos somar os três pontos e temos um objetivo muito claro de nos classificar para as oitavas da Libertadores", afirmou Caixinha.