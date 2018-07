Flamengo tem a estreia de Ney Franco contra São Paulo

RIO - O treinador Ney Franco promoveu mudanças significativas no time do Flamengo visando a partida contra o São Paulo, marcada para este domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Diferentemente do esquema utilizado pelo técnico anterior, a nova formação rubro-negra promete ser mais ofensiva. A partida também conta com o retorno do artilheiro Hernane, após cerca de um mês e meio se recuperando de uma contusão.

Nos últimos treinamentos, Ney Franco surpreendeu e escalou o ataque do Flamengo com dois centroavantes - Hernane e Alecsandro. No meio do campo, Mugni foi barrado e Everton, que também se recuperou de uma contusão, retornou ao time. O meia terá a função de criar as jogadas com a ajuda de Paulinho, que deve atuar um pouco mais recuado para poder colaborar na marcação. O volante Cáceres perdeu a vaga no meio para Luiz Antônio.

O capitão do time, Léo Moura, é o único remanescente da primeira passagem de Ney Franco pelo Flamengo e aprovou as mudanças realizadas pelo treinador na equipe. "Cada um tem um estilo. O Ney optou por essa formação e isso nos dá mais uma referência. Para quem joga do lado, é bom", comentou.

Após a polêmica saída de Jayme de Almeida do Flamengo, o ambiente no clube ficou um pouco conturbado e vencer o time paulista será essencial para recuperar a paz. Em quatro rodadas disputadas até agora no Brasileirão, a equipe conquistou apenas quatro pontos e ocupa o 16.º lugar, o primeiro acima da zona de rebaixamento.