Flamengo tem duelo complicado contra o Internacional Com campanha irregular no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem compromisso difícil contra o Internacional, neste domingo, às 16 horas, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela oitava rodada. Quer mostrar que está em ascensão na competição. Na última rodada, venceu o Vasco por 1 a 0, em Brasília, embora derrotar o rival carioca, atualmente, não represente nenhum bônus, tal a fragilidade do tradicional adversário.