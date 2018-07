Flamengo tem interesse na contratação de Henrique, do Palmeiras

O Palmeiras pode ter uma concorrência interna para ficar com o atacante Henrique na próxima temporada. O Flamengo acompanha de perto a situação do jogador, que tem contrato com o Alviverde até o fim do ano e se até o dia 31 não definir a situação, o clube carioca vai fazer uma proposta pelo jogador, que pertence ao Mirassol.

A questão é que tanto Palmeiras como Flamengo não querem investir os R$ 6 milhões pedidos pelo Mirassol por 50% dos direitos federativos do jogador. A ideia é fazer um novo empréstimo, algo que, por enquanto, o time do interior paulista não tem interesse. O jogador também está nos planos de clubes da Itália, Alemanha e do Oriente Médio.

Henrique já manifestou sua intenção em permanecer no Palmeiras, mas os dirigentes estão no mercado em busca de melhores opções tecnicamente e financeiramente falando. Caso não tenha êxito na busca, deverá tentar um novo empréstimo com o jogador que foi vice-artilheiro do Brasileiro, com 16 gols.

O Palmeiras já acertou as bases salarias com o jogador e o Flamengo aguarda o fim do contrato, mesmo período que o Alviverde tem prioridade na negociação com o atacante, para depois formalizar uma proposta. O técnico Vanderlei Luxemburgo indicou o artilheiro pensando em ter uma "sombra" para Alecsandro.