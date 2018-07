Flamengo tem mais 3 desfalques para pegar Corinthians

No treino desta sexta-feira, no lugar de Everton foi improvisado o lateral-esquerdo André Santos e João Paulo atuou na lateral. "Resolvemos dar uma olhada com o André Santos ali no meio. Já jogou assim no ano passado, é experiente e inteligente. Vamos decidir ainda como vai começar, mas gostei muito desse treino", disse o treinador Jayme de Almeida após o treinamento.

O zagueiro Chicão será substituído por Samir, que acaba de retornar de uma contusão. Gabriel não vinha atuando como titular, mas vinha sendo uma das principais opções do técnico para o decorrer das partidas.