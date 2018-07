Flamengo tem pena confirmada e perde mando de campo no Brasileirão

RIO - O Flamengo vai ter que receber o Figueirense, na 34.ª rodada, a pelo menos 100km de distância do Rio de Janeiro. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou nesta quinta-feira o pedido de revisão feito pelo time carioca e pelo Atlético-GO e manteve a pena que já havia sido aplicada em primeira instância, da perda de um mando de campo cada.

O episódio julgado nesta quinta-feira ocorreu em jogo da 26.ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, a torcida do Flamengo atirou rojões no gramado do Serra Dourada em dois momentos do jogo. Os dois clubes foram punidos com um mando de jogo cada. Os cariocas por terem causado a violência, os goianos por não terem inibido.

Como o Flamengo já havia começado a vender ingressos para a partida seguinte, contra o Cruzeiro, no Engenhão, a pena foi adiada para ser cumprida diante do São Paulo. Mas um efeito suspensivo obtido pelo time carioca fez com que o jogo acontecesse normalmente no Rio, com vitória rubro-negra.

Com a confirmação da pena, o Flamengo vai jogar contra o Figueirense, dia 3 de novembro, um sábado, provavelmente no Raulino de Freitas, em Volta Redonda. Já o Atlético-GO, no dia seguinte, vai ter que jogar contra o Corinthians a mais de 100km de Goiânia. A tendência é que a partida seja no Distrito Federal.