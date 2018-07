Flamengo tem três jogadores suspensos para sábado

Com isso, a lista de desfalques da equipe rubro-negra ficou ainda maior. Na defesa, além de Welinton, também está indisponível González, que serve à seleção chilena. Com isso, Frauches, Marllon e Arthur Sanches disputam uma vaga ao lado de Renato Santos na zaga, com vantagem para o primeiro, que ficou no banco diante do Corinthians.

Para o lugar de Amaral, disputam posição Muralha, que está voltando de lesão, e Luiz Antonio adaptado como primeiro volante. Outros dois que brigariam pela vaga estão fora: Airton recuperando-se de lesão e Cáceres servindo à seleção do Paraguai.

Por fim, Renato Abreu deve dar lugar a Bottinelli ou Wellington Bruno. Como o jogo é no sábado, Dorival Júnior deverá observar o time em treinamento apenas uma vez, na sexta-feira.