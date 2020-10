Flamengo tem um 'time' liberado para o duelo de domingo contra o Athletico-PR

Gustavo Henrique, Thuler, Arão, Renê, Gabriel Batista, Pepê, Gomes, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e Léo Pereira poderão ser relacionados para o jogo do Flamengo, domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR. Todos testaram negativo para a covid, nesta sexta-feira, e poderão treinar no sábado.

Além do grupo, que havia sido diagnosticado com o coronavírus no retorno dos jogos no Equador pela Copa Libertadores, o técnico Domènec Torrent também está livre da doença e poderá trabalhar normalmente no próximo jogo, após dez dias de quarentena.

A tendência é de que a comissão técnica repita estes dez atletas o mesmo procedimento adotado com Bruno Henrique, Diego, Isla, Filipe Luís, Vitinho e Michael, que iniciaram o jogo com o Independiente Del Valle, quarta-feira, no banco de reservas. Matheuzinho e Noga, por necessidade, foram titulares. Thiago Maia, Pedro e Pedro Rocha são os únicos do elenco que ainda não foram infectados pelo vírus.

O certo é que Gabriel, João Lucas e Pedro Rocha são enfrentam o Athletico-PR por causa de lesão. O goleiro Diego Alves é dúvida porque se recupera de uma contusão no ombro, sofrida no jogo contra o Santos, em 30 de agosto, na Vila Belmiro.

Com a liberação, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro vão servir normalmente a seleção nos jogos das Eliminatórias contra Bolívia e Peru. Alcem deles, Isla e Arrascaeta, convocados por Chile e Uruguai, respectivamente, desfalcam o time rubro-negro contra Sport, Vasco e Goiás, pelo Brasileiro.