Flamengo tenta bater Vasco para poder ter chance de título no domingo

Embalado por uma sequência de três vitórias e ostentando uma incrível invencibilidade de 19 jogos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, em clássico adiantado da 34ª rodada. No duelo, que foi antecipado por causa da participação do time rubro-negro na final da Copa Libertadores, no dia 23, a equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus tentará buscar um triunfo que lhe dará a chance de poder garantir a conquista do título nacional já no próximo domingo, quando enfrenta o Grêmio, às 16 horas, em Porto Alegre, pela 33ª jornada da competição nacional.

Caso vençam estes dois próximos compromissos, os flamenguistas alcançarão a marca de 83 pontos e só não ficarão com a taça neste final de semana se o Palmeiras superar o Bahia, em Salvador, também a partir das 16h de domingo. Isso pelo fato de que, se o time alviverde empatar na Arena Fonte, passará a somar 68 pontos e só poderá atingir no máximo 83 até o final de sua campanha, sendo que não poderia mais alcançar a equipe carioca no número de vitórias, primeiro critério de desempate - hoje, o clube da Gávea tem 24 triunfos, enquanto a do Palestra Itália contabiliza 19.

Invicto há 19 jogos (o equivalente a um turno inteiro sem perder), o Flamengo ganhou nada menos do que 17 destes confrontos. Não é derrotado desde o dia 4 de agosto, quando foi surpreendido pelo Bahia e levou um 3 a 0, fora de casa, pela 13ª rodada. No último domingo, no reencontro com o rival baiano, os rubro-negros deram o troco com uma vitória por 3 a 1, no Maracanã.

Com um ataque poderoso, o Flamengo marcou 43 gols nesta sequência de 19 partidas de invencibilidade e, para completar, tomou apenas 10. E o segundo duelo desta longa série sem perder foi justamente um clássico com o Vasco pela 15ª rodada, no Mané Garrincha, em Brasília, onde goleou o seu tradicional rival por 4 a 1.

SEM EUFORIA

Nesta terça-feira, ao comentar o fato de que existe a chance de o Fla conquistar o título já nesta semana e depois, no dia 23, faturar a Libertadores na decisão contra o River Plate, o volante William Arão procurou conter a euforia e lembrou que o mais importante é pensar apenas no duelo com os vascaínos. "Sabemos que podemos ser campeões com duas vitórias e o Palmeiras tropeçando, mas tem de deixar isso de lado, tentar manter o foco no jogo, nesse clássico que é muito importante. A gente procura manter foco na próxima partida. Sei estou sendo repetitivo, mas é o que acontece de fato. Não posso dar outra resposta. Não estamos pensando na final da Libertadores agora, estamos pensando no Vasco", ressaltou o jogador, em entrevista coletiva.

Neste reencontro entre os dois clubes, o Vasco tenta surpreender e subir da 11ª para a nona posição do Brasileirão. Com 42 pontos, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo poderá ultrapassar Bahia, que tem 43, e Goiás, com 42, e naturalmente ganhar uma confiança gigante para esta reta final da competição, pois estaria desbancando, em um clássico, o favoritismo da principal equipe do campeonato.

PESO DE UM 'TÍTULO'

Ao projetar o duelo no Maracanã, o zagueiro Osvaldo Henríquez afirmou nesta terça-feira que um triunfo sobre o Flamengo teria o peso de um título para o Vasco, pois significaria acabar com a enorme invencibilidade de um rival que está cada vez mais perto de garantir a taça do Brasileirão. "O jogo com o Flamengo é diferente. Se apresenta um jogo que foi adiantado, em uma rodada com grande expectativa para todo mundo. Eles (rubro-negros) também precisam somar pontos, nós vamos encarar esse jogo como o que significa para a história do Vasco, um clássico com história gigante, com ingredientes diferentes. Vencer representaria um título para nós, já que eles vem de uma longa sequência sem perder. Para nós, ganhando, vai representar muito", destacou o defensor.

Para este duelo, Jorge Jesus estará de volta ao comando do Flamengo após cumprir suspensão no último domingo, quando o seu auxiliar, João de Deus, dirigiu a equipe contra o Bahia. E o português não conta com desfalques para este duelo, assim como existe a possibilidade de ele promover, por alguns minutos em campo, o retorno do meia Arrascaeta, em fase final de recuperação de uma entorse no joelho esquerda. O titular Rafinha, que não atuou no domingo por estar suspenso, volta a ocupar a lateral direita.

Pelo lado do Vasco, Luxemburgo terá o retorno do atacante Marrony, que não enfrentou o CSA no domingo por estar suspenso. Em compensação, o lateral Henrique, lesionado, será desfalque, assim como o zagueiro Leandro Castán, que cumprirá um segundo jogo de suspensão. Ricardo Graça, substituto natural do titular, é dúvida por causa de dores na coxa esquerda. Se não puder atuar, deverá ser substituído por Werley.