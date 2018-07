Flamengo terá 100% da renda para jogar em Brasília

RIO - O Flamengo vai ficar sozinho com toda a renda do jogo contra o Coritiba, sábado, no Estádio Mané Garrincha. O clube estava negociado há algum tempo a marcação da partida do próximo sábado na capital federal, mas só nesta semana ela foi confirmada em Brasília pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

O jogo será em Brasília porque o Engenhão está interditado e o Maracanã ainda não estará à disposição. Entre mandar a partida em Volta Redonda ou levar para Brasília e poder lucrar mais com a venda de ingressos, o Flamengo escolheu a segunda opção.

O clube já jogou no Mané Garrincha nesse Brasileirão, na estreia, contra o Santos. Agora volta para atuar pela sexta rodada, mas dessa vez como mandante. Os ingressos, ainda mais caros do que os praticados no Rio, tiveram o preço reduzido pela metade na comparação com a partida que inaugurou o estádio do Distrito Federal. O tíquete mais barato sairá por R$ 80.

Os dois jogos com mando carioca nesta sexta rodada do Brasileirão serão fora do Rio. Isso porque o clássico entre Botafogo e Fluminense, com mando alvinegro, será na Arena Pernambuco. As partidas Fluminense x Inter e Vasco x Flamengo, pela sétima rodada, aparecem com local a definir na tabela da sétima rodada do Brasileirão.