Flamengo terá a volta de Airton para pegar o Cruzeiro Depois de perder de virada para o Corinthians no Pacaembu, o Flamengo terá quatro mudanças para enfrentar o Cruzeiro, neste sábado, às 18h30, no Engenhão, em jogo válido pela 30.ª rodada do Brasileirão. A principal delas é a volta de Airton, que teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita e só fez um jogo (há um mês) desde agosto.