Flamengo terá desfalques contra o Sport no Recife; Berrío e Donatti seguem fora

Em dia festivo pela apresentação do meia Éverton Ribeiro na Gávea, o técnico Zé Ricardo, do Flamengo, comandou nesta terça-feira no CT George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio, o último treino com vistas ao jogo contra o Sport, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, nesta quarta, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atacantes Berrío e Thiago Santos e o zagueiro Donatti, que se recuperam de lesões, fizeram atividades físicas específicas. Os três trabalharam com bola sob a orientação do preparador físico Roberto Oliveira, mas não atuarão no Recife.

No treinamento desta terça-feira, Zé Ricardo fez ajustes na equipe e ensaiou jogadas de bola parada, além de esboçar os 11 titulares para enfrentar o time rubro-negro pernambucano. O treinador também trabalhou as jogadas ofensivas e as finalizações.

A delegação flamenguista seguiu viagem para a capital pernambucana na tarde desta terça-feira. O time ocupa apenas a 12.ª posição, com seis pontos em quatro jogos. Até agora, a equipe venceu apenas o Atlético Goianiense (3 a 0, em Goiânia) e empatou os demais confrontos (Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Botafogo).