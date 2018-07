Flamengo terá força máxima contra o desesperado Vitória

O técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, reforçou para seus atletas que o jogo pode até não ser tão significativo para o clube rubro-negro, mas é vital para outras equipes no Brasileirão e que, por isso, não quer deixar a impressão de que seu time não se empenhou em busca da vitória.

Ainda mais porque a derrota do Flamengo representa o rebaixamento do rival Botafogo. Luxemburgo quer ao máximo evitar que associem um eventual revés da equipe à queda do time alvinegro. Essa preocupação dele também seria extensiva ao Palmeiras.

Para o ataque, ele barrou Gabriel e escalou Elton, que se saiu bem no treino desta sexta-feira. Outra mudança anunciada pelo treinador será na lateral esquerda. Anderson Pico, que vinha atuando na posição nas últimas três rodadas, vai dar a vez ao ex-titular João Paulo.

Já para o Vitória, todos estão cientes da situação complicada do clube, mas confiam em um bom resultado em Manaus. "O Flamengo não vai jogar para perder, mas precisamos mais que eles e vamos dar a vida em campo para evitar a queda para a Série B", resumiu o atacante Dinei.

Normalmente comedido, o técnico Ney Franco também disse acreditar nos três pontos. "A gente tem feito bons jogos, mas não tem tido sorte com os resultados", afirmou. "Desta vez, creio que vai ser diferente".

O treinador conta com os retornos do volante Neto Coruja e do meia Escudero, recuperados de lesão, para a partida. Ambos devem iniciar entre os titulares. A única dúvida de Ney Franco está no gol. Sentindo dores no ombro, o goleiro Wilson deve ceder lugar para Júnior Fernández.