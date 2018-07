Flamengo terá mudanças, mas deverá manter esquema

Em compensação, o treinador terá os retornos de Toró e Michael, que estão recuperados de lesões, e Fernando, que cumpriu gancho na partida de sábado. "Teremos mais retornos do que baixas e isso já dá uma melhora significativa", comemorou Rogério Lourenço.

O treinador, que também deverá ter o retorno de Álvaro, deverá escalar o Flamengo novamente com três zagueiros. "Acho que essa opção foi a melhor que pude escolher para o time. Gostei do que vi hoje, o time me deu uma resposta boa. Ainda não pensei em como escalar o time na quarta, está muito cedo, mas a tendência é de que possa usar este esquema de novo", disse.

Suspenso, David não poderá enfrentar seu ex-clube na quarta-feira e lamentou a situação. "Infelizmente levei esse cartão, mas sei que os companheiros vão lutar muito para voltar de São Paulo com algum ponto e vou ficar na torcida por isso", afirmou.