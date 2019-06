Flamengo terá quatro desfalques em Brasília contra o CSA nesta quarta

A comissão técnica do Flamengo confirmou que o time terá quatro desfalques para a partida desta quarta-feira contra o CSA, às 21h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Além do lateral-direito Pará, suspenso, estão fora o goleiro Diego Alves, o zagueiro Léo Duarte e o meia Diego Ribas.

Pará recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 0 a 0 do último domingo contra o Fluminense. Com isso, Rodinei, que não entra em campo desde o final do jogo contra o Athletico-PR, pela sexta rodada, deve voltar a ter uma oportunidade pela equipe, a primeira com o interino Marcelo Salles.

Já Diego Alves perderá a última partida antes da parada para a Copa América devido a um edema na coxa esquerda e deve ser substituído mais uma vez por César. O camisa 37 frequentemente tem atuado pela equipe carioca este ano - entre Brasileirão, Copa Libertadores e Campeonato Carioca, já jogou nove vezes, tendo sofrido oito gols.

No miolo de zaga, Léo Duarte, com dores no tornozelo direito, dará lugar a Thuler, que também não entra em campo desde a vitória por 3 a 2 sobre a equipe paranaense, na última apresentação do time sob o comando do ex-técnico Abel Braga.

Diego Ribas, por sua vez, chegou a ser sacado da equipe no intervalo do Fla-Flu, sentindo um edema na panturrilha direita. Como o uruguaio Arrascaeta, com quem o camisa 10 tem disputado vaga no time durante a temporada, está com a seleção de seu país para a disputa da Copa América, Diego deve ser substituído por Vitinho. Também convocados para o torneio continental de seleções, ficam de fora deste duelo em Brasília o volante colombiano Cuellar e o lateral-esquerdo peruano Trauco.

Com 14 pontos ganhos, o Flamengo é o quinto colocado na tabela de classificação do Brasileirão e fará sua última partida sob o comando de Marcelo Salles. No próximo dia 20, após uma rápida folga, o plantel já trabalha com o novo técnico, o português Jorge Jesus, que foi apresentado oficialmente pelo clube na última segunda-feira.