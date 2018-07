Flamengo testa novo companheiro para Vagner Love Aos trancos e barrancos, lá vai o Flamengo subindo a ladeira. Mesmo sem apresentar qualquer consistência - a não ser a habitual eficiência de Vagner Love -, o time carioca espera emendar a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, neste domingo, em visita ao Grêmio, às 16 horas, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. A partida vai marcar o reencontro do defenestrado técnico Vanderlei Luxemburgo, agora no comando gremista, com seu antigo clube.